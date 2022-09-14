Пользователям iPhone рекомендовали не обновлять iOS | 360°

Технологии 14 сентября 2022, 16:05 Поделиться Telegram

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Viber Пользователям iPhone рекомендовали не обновлять iOS

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Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец заявил, что обладателям iPhone в России лучше отключить автоматическое обновление операционной системы. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он пояснил, что после обновлений некоторые приложения могут перестать работать. Побыванец добавил, что сам он не торопится ставить последние версии iOS именно по этой причине.

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«В силу нынешнего удивительного времени каждый гаджет может если не „окирпичиться“, то вынужденно лишиться части привычных функций», — пояснил он.

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