Пользователям «Госуслуг» разослали предупреждение о мошенниках

Пользователей портал госуслуг предупредили о случаях мошенничества. Сообщения разослали на почту, указанную при регистрации. Россиян призвали никому не сообщать код из СМС, передала Lenta.ru.

«Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники „Госуслуг“ никогда не запрашивают такую информацию», — указано в сообщении.

Пользователям также посоветовали позаботиться о безопасности своих аккаунтов, настроив контрольный вопрос и включив двухфакторную аутентификацию, чтобы никто не мог войти в аккаунт без кода, который приходит в СМС.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что телефонные мошенники взяли на вооружение новую схему для обмана россиян. Жулики представляются сотрудниками «Госуслуг» и получают доступ к личному кабинету жертвы через QR-коды. Для этого они сначала просят человека назвать код из СМС, якобы для того, чтобы привязать QR-код к странице или активировать его. Таким образом злоумышленники на другом конце провода инициируют восстановление пароля к аккаунту, чтобы украсть его. Заполучив доступ к личному кабинету, они могут использовать личные данные владельцы для оформления кредитов и других противоправных схем, предупредили специалисты по безопасности.

Ранее в Минцифры сообщили, что весной выпустят новое мобильное приложение «Госуслуги».