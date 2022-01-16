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    16 января 2022, 09:28

    Пользователям «Госуслуг» разослали предупреждение о мошенниках

    Александр Блинов

    Пользователей портал госуслуг предупредили о случаях мошенничества. Сообщения разослали на почту, указанную при регистрации. Россиян призвали никому не сообщать код из СМС, передала Lenta.ru.

    Пользователям «Госуслуг» разослали предупреждение о мошенниках

    «Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники „Госуслуг“ никогда не запрашивают такую информацию», — указано в сообщении.

    Пользователям также посоветовали позаботиться о безопасности своих аккаунтов, настроив контрольный вопрос и включив двухфакторную аутентификацию, чтобы никто не мог войти в аккаунт без кода, который приходит в СМС.

    Ранее газета «Коммерсант» написала, что телефонные мошенники взяли на вооружение новую схему для обмана россиян. Жулики представляются сотрудниками «Госуслуг» и получают доступ к личному кабинету жертвы через QR-коды. Для этого они сначала просят человека назвать код из СМС, якобы для того, чтобы привязать QR-код к странице или активировать его. Таким образом злоумышленники на другом конце провода инициируют восстановление пароля к аккаунту, чтобы украсть его. Заполучив доступ к личному кабинету, они могут использовать личные данные владельцы для оформления кредитов и других противоправных схем, предупредили специалисты по безопасности.

    Ранее в Минцифры сообщили, что весной выпустят новое мобильное приложение «Госуслуги».