Instagram решил напоминать пользователям делать перерывы

Популярный среди пользователей интернета сервис Instagram начал тестировать новую опцию. Платформа будет сама время от времени напоминать пользователям отдохнуть от просмотра новых постов. Об этом глава Instagram Адам Моссери написал в своем Twitter.

«На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break (сделай перерыв — прим. ред.). Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — объяснил Моссери.

На видео глава социальной сети рассказал, что компания считает своей целью всегда совершенствовать платформу исходя из отзывов ее пользователей и попросил дать фидбек и по поводу этого нововведения, которое в скором времени появится у всех посетителей Instagram.

Если опцию протестируют успешно, то запустят уже в декабре, но для некоторых она открыта уже сейчас.

В комментариях под постом, тем не менее, не все разделили радость от большого обновления. Многие пользователи попросили Моссери «забыть об этом» и вместо новых функций помочь людям вернуть их утраченные аккаунты.