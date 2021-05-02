Пользователям Android рассказали о секретной игре

Пользователи Android могут запустить на своих смартфонах секретную игру. Речь идет о пасхалке, которая меняется в зависимости от версии системы. Об этом рассказал PR-менеджер ГК «ХайТэк» Сергей Севрюков.

По словам эксперта, секретные игры отличаются друг от друга в разных версиях Android. В некоторых устройствах пасхалки сложно назвать играми, так как они скорее похожи на интерактивную заставку.

«Даже если это и игра, то, естественно, в нее никто постоянно „рубиться“ не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно», — отметил Севрюков в разговоре с агентством «Прайм».

Он добавил, что сейчас пасхалки не так актуальны, как были 15-20 лет назад. Раньше их сожно было найти не только в ПО, а также на сайтах, в фильмах и так далее. Подборки таких пасхалок можно найти в Сети, набрав запрос «пасхальные яйца в программах».

Зимой 2020 года житель Екатеринбурга сделал необычное предложение своей девушке. Парень оставил пасхалку в игре «Метро: Исход», которая во время прохождения нашла его возлюбленная.