Пользователям Android грозит новый вирус. Его невозможно удалить
Новый вирус действует тайно. Он загружается как часть обычной программы, но тут же оставляет везде свои следы. При попытке удалить программу вручную он тут же возвращается назад. Откат к заводским настройкам тоже не поможет.
Большинство пользователей, чьи гаджеты оказались заражены, рассказали, что теперь на экране постоянно появляются всплывающие объявления, а также они жалуются на сокращение памяти устройства. Дело в том, вирус после запуска подключается к специальному серверу, откуда он догружает другие опасные программы.
На сегодняшний день поражено уже около 45 тысяч устройств. Только за последний месяц в среднем было 131 заражение гаджета каждый день, и в среднем 2,4 тысячи устройств постоянно заражались в течение месяца. В основном это пользователи из России, Индии и США. Сейчас специалисты выясняют, какие методы борьбы с новым вирусом могут помочь.