Видеохостинг YouTube дал сбой вечером 28 октября. Жалобы на проблемы в работе платформы зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сервисах.

О нестабильности видеохостинга сообщили пользователи из России, США и Канады. Заметили перебои в Великобритании, Франции и Японии. Неполадки начались около 22:00 по московскому времени.

Источник фото: Downdetector

Большинство пользователей — 85% — испытали проблемы со входом на сайт. Еще у 8% не работала видеотрансляция, а 7% не смогли подключиться к серверу.

К настоящему времени, заметили в Сети, YouTube восстановил работу. Причина сбоев не уточняется.

Накануне с перебоями работал мессенджер Telegram. Большинство жалоб на него поступило из Европы.