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    28 октября 2021, 22:03

    Пользователи заявили о сбое в работе YouTube — Downdetector

    Downdetector: сбой случился в работеj YouTube

    Александра Ломейко

    Видеохостинг YouTube дал сбой вечером 28 октября. Жалобы на проблемы в работе платформы зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сервисах.

    О нестабильности видеохостинга сообщили пользователи из России, США и Канады. Заметили перебои в Великобритании, Франции и Японии. Неполадки начались около 22:00 по московскому времени.

    Пользователи заявили о сбое в работе YouTube — Downdetector | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    Большинство пользователей — 85% — испытали проблемы со входом на сайт. Еще у 8% не работала видеотрансляция, а 7% не смогли подключиться к серверу.

    К настоящему времени, заметили в Сети, YouTube восстановил работу. Причина сбоев не уточняется.

    Накануне с перебоями работал мессенджер Telegram. Большинство жалоб на него поступило из Европы.