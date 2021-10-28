28 октября 2021, 22:03
Пользователи заявили о сбое в работе YouTube — Downdetector
Downdetector: сбой случился в работеj YouTube
Видеохостинг YouTube дал сбой вечером 28 октября. Жалобы на проблемы в работе платформы зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сервисах.
О нестабильности видеохостинга сообщили пользователи из России, США и Канады. Заметили перебои в Великобритании, Франции и Японии. Неполадки начались около 22:00 по московскому времени.
Источник фото: Downdetector
Большинство пользователей — 85% — испытали проблемы со входом на сайт. Еще у 8% не работала видеотрансляция, а 7% не смогли подключиться к серверу.
К настоящему времени, заметили в Сети, YouTube восстановил работу. Причина сбоев не уточняется.
Накануне с перебоями работал мессенджер Telegram. Большинство жалоб на него поступило из Европы.