Пользователи задизлайкали видео об отключении отображения дизлайков на YouTube

Опубликованный на YouTube ролик от разработчиков платформы про отключение отображения дизлайков набрал 17 тысяч отметок «Не нравится». Лайки ему поставили всего 6,6 тысячи пользователей.

Под роликом разразился скандал: люди массово и в грубой форме начали ругать разработчиков за это нововведение, которое якобы изменит YouTube до неузнаваемости.

Об отключении отображения дизлайков разработчики сообщили в отдельном видео 10 ноября. В нем рассказали, что авторы роликов по-прежнему будут видеть негативные оценки, которые также продолжат влиять на сортировку в рекомендациях и вкладку «Тренды». Пользователи заподозрили программистов YouTube в использовании ботов, которые оставляют положительные отзывы под их новостью.

Свое решение разработчики объяснили тем, что нередко дизлайки использовали как оружие против блогеров, однако, по сути, эти отметки не влияют на количество просмотров.