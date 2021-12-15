Пользователи YouTube пожаловались на очередной сбой

В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. На нестабильность сервиса пожаловались пользователи из США и Канады, сообщил портал Downdetector.

Больше всего сведений о перебоях на YouTube, судя по живой карте, приходит из Лос-Анджелеса, Далласа и Миннеаполиса.

Источник фото: Downdetector

Проблемы с видео возникли у 59% пользователей, еще 33% отметили плохую работу сайта. У 7% не все в порядке с приложением.

Сбои в работе популярных хостингов, сайтов и мессенджеров возникают регулярно. Недавно он произошел у облачного сервиса Amazon Web Services, из-за чего проблемы начались и у других платформ — в том числе у Facebook, Disney и Tinder.