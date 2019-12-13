Пользователи Windows столкнулись с бесконечной ошибкой из-за обновления

Microsoft разослала обновление для Windows 10 Autopilot update KB4532441, предназначенное только для бизнес-пользователей. Однако его получили и обладатели обычных версий ОС.

Хакер помог Аррlе устранить уязвимость в операционной системе iPhonе Подробнее

Пользователи пожаловались, что Windows не может установить апдейт и выдает бесконечную ошибку. Компания признала, что обновление появилось у пользователей по ошибке, и принесла извинения.

Неправильное ПО было вскоре удалено, а разработчики Microsoft разослали пользователям копий Windows исправляющие ошибку патчи. В компании также сообщили, что неправильное обновление не повлияет на безопасность ОС.

Эксперты указали, что компании повторила свою ошибку, когда в октябре этого года Microsoft направила обладателям домашней версии Windows 10 обновление Autopilot, предназначенное для специфического оборудования корпоративных пользователей.