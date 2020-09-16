Пользователи Windows 10 принудительно получат браузер Edge

Новая версия браузера автоматически заменит устаревший Edge, сохранит все пароли, но при этом закрепится на панели задач и на рабочем столе. Пользователей, которые захотят использовать прошлую версию, автоматически перенаправят на обновленный браузер.

Обновление системы с принудительной установкой нового браузера грозит владельцам Windows 10 версий 2004, 1909, 1903 и 1809. При этом удалить обновление будет невозможно.

Многих пользователей подобная политика Microsoft уже разочаровала. Но есть несколько обходных путей, чтобы не попасть в эту ловушку. Пользователи могут приостановить установку обновлений или попробовать удалить браузер при помощи командной строки.

В самой компании заявили, что специально сделали удаление браузера практически невозможным, так как он является важным компонентом всей операционной системы и необходим для производительности работы компьютера.

Ранее «Царьград» сообщил, что последнее обновление Windows 10 сделало все компьютеры с этой системой уязвимыми для хакеров. Причиной стал встроенный антивирус Microsoft Defender, который позволил посторонним загружать вредоносные программы на компьютеры пользователей. Ссылка на скачивание появляется в командной строке, которую антивирус пропускает мимо.