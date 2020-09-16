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    16 сентября 2020, 18:45

    Пользователи Windows 10 принудительно получат браузер Edge

    Анатолий Минкин

    Новое обновление Windows 10 установит на компьютеры пользователей браузер Edge, который будет сложно удалить. Об этом сообщило издание HotHardware со ссылкой на документы компании.
    Пользователи Windows 10 принудительно получат браузер Edge

    Новая версия браузера автоматически заменит устаревший Edge, сохранит все пароли, но при этом закрепится на панели задач и на рабочем столе. Пользователей, которые захотят использовать прошлую версию, автоматически перенаправят на обновленный браузер.

    Обновление системы с принудительной установкой нового браузера грозит владельцам Windows 10 версий 2004, 1909, 1903 и 1809. При этом удалить обновление будет невозможно.

    Многих пользователей подобная политика Microsoft уже разочаровала. Но есть несколько обходных путей, чтобы не попасть в эту ловушку. Пользователи могут приостановить установку обновлений или попробовать удалить браузер при помощи командной строки.

    В самой компании заявили, что специально сделали удаление браузера практически невозможным, так как он является важным компонентом всей операционной системы и необходим для производительности работы компьютера.

    Ранее «Царьград» сообщил, что последнее обновление Windows 10 сделало все компьютеры с этой системой уязвимыми для хакеров. Причиной стал встроенный антивирус Microsoft Defender, который позволил посторонним загружать вредоносные программы на компьютеры пользователей. Ссылка на скачивание появляется в командной строке, которую антивирус пропускает мимо.

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