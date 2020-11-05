Пользователи WhatsApp смогут отправлять исчезающие сообщения

«Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности», — пояснили разработчики.

Так, при желании отправленный текст будет исчезать спустя семь дней. Помимо прочего, любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить этот режим. В общих чатах эта функция станет доступна админам группы.

Работники копании отметили, что считают промежуток в семь дней оптимальным, и в течение недели человек сможет освежить в памяти переписку, которая позже исчезнет. Например, список покупок или нужный адрес будут под рукой, пока в них есть необходимость.

Специалисты добавили, что новый режим активизируется у пользователей WhatsApp по всему миру в течение ноября текущего года.