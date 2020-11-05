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    05 ноября 2020, 18:15

    Пользователи WhatsApp смогут отправлять исчезающие сообщения

    Полина Петрова

    Новая функция появилась в популярном среди россиян мессенджере WhatsApp. Благодаря ей пользователи смогут отправлять исчезающие сообщения, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на блог компании.
    Пользователи WhatsApp смогут отправлять исчезающие сообщения

    «Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности», — пояснили разработчики.

    Так, при желании отправленный текст будет исчезать спустя семь дней. Помимо прочего, любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить этот режим. В общих чатах эта функция станет доступна админам группы.

    Работники копании отметили, что считают промежуток в семь дней оптимальным, и в течение недели человек сможет освежить в памяти переписку, которая позже исчезнет. Например, список покупок или нужный адрес будут под рукой, пока в них есть необходимость.

    Специалисты добавили, что новый режим активизируется у пользователей WhatsApp по всему миру в течение ноября текущего года.