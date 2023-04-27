Технологии 27 апреля 2023, 03:16 Пользователи WhatsApp смогут использовать один аккаунт на нескольких устройствах Функция использования одного аккаунта на нескольких устройствах появилась в WhatsApp Pxhere

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Новая функция появилась в мессенджере WhatsApp. Теперь пользователи могут использовать один аккаунт на нескольких устройствах, сказано в сообщении в официальном блоге сервиса.

Нововведение позволяет привязать к одному профилю в WhatsApp до четырех устройств. Представители сервиса считают, что благодаря привязке телефонов в качестве дополнительных устройств пользователям мессенджера станет удобнее переписываться.

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«Кроме того, вы сможете переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку», — указано в сообщении.

Каждое устройство подключается к мессенджеру отдельно. Это позволяет личным сообщениям, файлам и звонкам пользователей находиться под защитой сквозного шифрования.

До 80% мошеннических звонков в России совершается через WhatsApp, сообщил ранее глава Минцифры России Максут Шадаев. Однако несмотря на это в последнее время их количество снизилось в разы. В этом вопросе министерство вместе с операторами связи сделало очень большой прогресс.