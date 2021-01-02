Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков перед Новым годом

Пользователи мессенджера WhatsApp установили рекорд по числу вызовов за один день. Накануне Нового года они сделали свыше 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков по всему миру.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

«В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года», — отмечается в сообщении.

В последний день уходящего года с помощью Facebook и Instagram было также проведено более 55 миллионов живых трансляций.

Психолог и психотерапевт Айна Громова посоветовала россиянам в канун Нового года избавиться от ненужных вещей, встретиться с давними друзьями и забыть старые обиды.