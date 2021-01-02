facebook_pixel
    02 января 2021, 01:51

    Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков перед Новым годом

    Анастасия Кукова

    Пользователи мессенджера WhatsApp установили рекорд по числу вызовов за один день. Накануне Нового года они сделали свыше 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков по всему миру.
    Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков перед Новым годом

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

    «В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года», — отмечается в сообщении.

    В последний день уходящего года с помощью Facebook и Instagram было также проведено более 55 миллионов живых трансляций.

    Психолог и психотерапевт Айна Громова посоветовала россиянам в канун Нового года избавиться от ненужных вещей, встретиться с давними друзьями и забыть старые обиды.