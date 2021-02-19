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    19 февраля 2021, 19:45

    Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой

    Александра Ломейко

    Социальная сеть «ВКонтакте» дала сбой, жалуются пользователи. Согласно данным специального сервиса, некоторые не могут отправлять и принимать сообщения или войти в свой аккаунт.

    На нестабильность сервиса обратил внимание портал Downdetector, который отслеживает работоспособность интернет-ресурсов.

    Сбой у «ВКонтакте» 19 февраляИсточник фото: Downdetector

    Судя по интерактивной карте, со сбоем столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также еще нескольких крупных населенных пунктов РФ.

    Карта сбоев «ВКонтакте» 19 февраляИсточник фото: Downdetector

    Накануне вечером нестабильно работало приложение «Сбербанк онлайн», а также сервисы «Яндекса». Причем аналогичная проблема у него уже была ровно 10 дней назад. Днем ранее жалобы поступали от клиентов Тинькофф банка, которые не смогли войти в мобильное приложение.