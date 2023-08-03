03 августа 2023, 16:45
Пользователи VK получили новые инструменты для создания и публикации фото и постов
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» обновили функционал редактора постов и фоторедактора. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Теперь пользователям станут доступны новые инструменты для создания публикаций и фотографий.
Реклама
В фоторедактор добавили больше пропорций для обрезки кадра и вариантов фильтров, область кадрирования теперь можно поворачивать на любое количество градусов и свободно перемещать.
Кроме того, обновили дизайн самого фоторедактора. Теперь важные снимки можно загружать напрямую в фотопоток, а не размещать на стене или добавлять в фотоальбом.
Пользователи получили возможность скрыть фото или убрать его в архив в любой момент. Менять настройки приватности и редактировать фотоальбомы можно не только с десктопных устройств, но и со смартфонов.
Ранее «ВКонтакте» выпустил новую бета-версию приложения «VK Видео».
ВКонтакте
Реклама
Реклама