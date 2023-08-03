Технологии 03 августа 2023, 16:45 Пользователи VK получили новые инструменты для создания и публикации фото и постов ВКонтакте

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Разработчики социальной сети «ВКонтакте» обновили функционал редактора постов и фоторедактора. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Теперь пользователям станут доступны новые инструменты для создания публикаций и фотографий.

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В фоторедактор добавили больше пропорций для обрезки кадра и вариантов фильтров, область кадрирования теперь можно поворачивать на любое количество градусов и свободно перемещать.

Кроме того, обновили дизайн самого фоторедактора. Теперь важные снимки можно загружать напрямую в фотопоток, а не размещать на стене или добавлять в фотоальбом.

Пользователи получили возможность скрыть фото или убрать его в архив в любой момент. Менять настройки приватности и редактировать фотоальбомы можно не только с десктопных устройств, но и со смартфонов.

Ранее «ВКонтакте» выпустил новую бета-версию приложения «VK Видео».