Telegram в России дал сбой вслед за WhatsApp | 360°

Технологии 25 октября 2022, 13:38 Telegram в России дал сбой вслед за WhatsApp Brand Analytics: пользователи Telegram в России пожаловались на работу мессенджера Unsplash

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Пользователи популярного мессенджера Telegram в России пожаловалась на сбои в его работе. Информация об этом следует из данных мониторингового сервиса для отслеживания функционирования интернет-ресурсов Brand Analytics.

По состоянию на 11:45 по Москве около 77% юзеров Telegram пожаловались на неработоспособность мессенджера. Примерно 14% пользователей заметили сбои в работе, а 5% указали на трудности в доставке сообщений.

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Больше всего жалоб поступило из Хабаровска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Уфы.

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Пользователи WhatsApp* 25 октября заявили о перебоях в работе сервиса. Наибольшее число жалоб зафиксировали в Италии, Великобритании, Нидерландах и Германии, писал RT. Также определенные трудности с отправкой сообщений заметили в Греции, Швеции, Испании и Франции.

В августе стало известно о масштабном сбое работы социальной сети Twitter.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России.