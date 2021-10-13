Пользователи Telegram пожаловались на сбой

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе 13 октября. Проблемы возникли со звонками, а также отправлением и получением сообщений, сообщил сайт downdetector.com.

Служба, занимающаяся отслеживанием нарушений в работе популярных мессенджеров, заметила сбои в работе Telegram ночью 13 октября. Большинство жалоб пользователей пришлось на три часа ночи, единичные сообщения о проблемах с мессенджером продолжают поступать на протяжении всего дня.

Кроме российских пользователей, с проблемами столкнулись жители США, Германии и других стран.

Мессенджер Telegram создал в 2013 году Павел Дуров, также основавший социальную сеть «ВКонтакте».

Массовый сбой социальных сетей, принадлежащих Facebook — Instagram и WhatsApp, — произошел 4 октября. Без связи примерно на шесть часов остались миллионы людей по всему миру. Наладилась работа лишь 5 октября.

Социальная сеть Instagram анонсировала нововведения, согласно которым пользователей предупредят о сбоях в работе приложения, а также оповестят о сроках восстановления работы.