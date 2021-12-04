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    04 декабря 2021, 19:41

    Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

    Downdetector: тысячи пользователей пожаловались на сбой в Telegram

    Михаил Закурдаев

    Неполадки в работе популярного мессенджера Telegram заметили за последний час около тысячи человек. Таковы данные сайта Downdetector.

    Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

    Самыми частыми здесь являются перебои в работе приложения, которые досаждают 46% пользователей. Еще 34% сложно вообще подключиться, а 21% не может получать сообщения.

    Ранее еще один массовый сбой имел место в работе Instagram. C перебоями работали само приложение и его веб-сайт.

    Это не первые проблемы в работе мессенджера за последние дни. Накануне пользователи сообщили о плохой работе приложения и нестабильную работу серверов, что привело к задержке в получении сообщений.

    Самое большое количество жалоб поступило от жителей России, Украины и Белоруссии. Также с проблемами столкнулись жители Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран Европы.