Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Неполадки в работе популярного мессенджера Telegram заметили за последний час около тысячи человек. Таковы данные сайта Downdetector.

Самыми частыми здесь являются перебои в работе приложения, которые досаждают 46% пользователей. Еще 34% сложно вообще подключиться, а 21% не может получать сообщения.



Ранее еще один массовый сбой имел место в работе Instagram. C перебоями работали само приложение и его веб-сайт.



Это не первые проблемы в работе мессенджера за последние дни. Накануне пользователи сообщили о плохой работе приложения и нестабильную работу серверов, что привело к задержке в получении сообщений.



Самое большое количество жалоб поступило от жителей России, Украины и Белоруссии. Также с проблемами столкнулись жители Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран Европы.