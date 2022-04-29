Пользователи Telegram пожаловались на сбои
Downdetector: россияне сообщили о сбоях в работе Telegram
Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Больше половины из них пожаловались на проблемы с подключением сервера.
Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы начались в ночь на 29 апреля. В 03:16 зафиксировали 518 отчетов о сбоях. Большинство пользователей не смогли подключиться к серверу: с такой проблемой столкнулись 52%. Еще 33% пользователей пожаловались на работу приложения, а 15% — на проблемы с получением сообщений.
В основном неполадки затронули жителей Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Также сбой произошел в Белоруссии, на Украине, в Грузии, Польше и некоторых других странах.
Ранее крупный сбой произошел в работе WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta*. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений и подключением к серверу. Спустя некоторое время разработчики мессенджера сообщили, что им удалось возобновить стабильную работу WhatsApp.
*Корпорация Meta признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена.