Пользователи Telegram пожаловались на очередной сбой

Пользователи из России и других стран пожаловались на сбой в работе Telegram. Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Наиболее частой проблемой назвали работу приложения. Оно нестабильно у 62%. Сложности с подключением к серверу возникли у 23% пользователей. Еще у 15% не отправляются сообщения.

Источник фото: Downdetector

Судя по живой карте сбоев, Telegram нестабильно работает в нескольких европейских странах, на Украине и на территории РФ. В России наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы.

В начале декабря на очередной сбой в работе мессенджера жаловались тысячи пользователей. Накануне Нового года нестабильно работало мобильное приложение Сбера.

А в первый рабочий день после новогодних каникул сайт Госавтоинспекции перестал отображать штрафы — сервис выдавал ошибку. С проблемой столкнулись жители различных российских регионов. За последний месяц сбой стал вторым в работе сайта ГИБДД. Из-за первого на два дня пришлось приостановить электронную регистрацию всех транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.