Пользователи Spotify пожаловались на сбой

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдались во вторник, 8 марта, в нескольких странах, в том числе в России. Такое сообщение появилось на сайте сервиса Downdetector. Он занимается отслеживанием работы самых известных в мире интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Соединенных Штатов, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии. В первую очередь, пользователи говорят о том, что есть некие сбои в приложении, самом сайте и в потоковом аудио.

Сообщения о проблемах в работе сервиса поступают также из России. 78% пожаловавшихся на сбои не смогли авторизоваться, еще 19% столкнулись с перебоями в работе приложения, а 3% сообщили, что испытывают трудности с потоковым аудио. В Twitter Spotify сказано, что компания уже работает над решением проблемы.

Ранее стало известно, что компания-разработчик и дистрибьютор видеоигр Take-Two сообщила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов в России и Белоруссии. Заявление для журналистов опубликовал вице-президент компании Алан Льюис.