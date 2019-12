Пользователи Spotifу составят свой хит-парад по итогам 2019 года

Статистику можно посмотреть в мобильном приложении и на компьютере. Для меломанов доступны персонализированные плейлисты Your Top Songs 2019 и Best of the Decade For You. Последний пригодится тем, кто слушает музыку на Spotify в течение многих лет. Таким образом, первый составляет список из самых прослушиваемых пользователем треков за год, а второй показывает лучшие композиции последнего десятилетия.

Ранее Spotify уже опубликовал на своем сайте статистику наиболее прослушиваемых артистов десятилетия. Лидером оказался канадский рэпер Дрейк, на втором месте — британский музыкант Эд Ширан, тройку лидеров замкнул хип-хоп-исполнитель Post Malone. В топ-5 также вошли певица Ариана Гранде и рэпер Эминем.

Больше всего на Spotify в последние десять лет слушали трек Shape of You Эда Ширана. Популярностью также пользовались One Danсе от Дрейка, Kyla, WizKid; Rockstar от Post Malone и 21 Savage; Closer от Halsey и The Chainsmokers, а также еще одна композиция Эда Ширана — Thinking out Loud.

Кроме того, Spotify опубликовал статистику самых популярных музыкантов 2019 года. На первом месте оказался Post Malone. В топ-5 вошли Эд Ширан, Билли Айлиш, Ариана Гранде и пуэрториканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.