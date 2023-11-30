Технологии 30 ноября 2023, 21:09 Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram Downdetector: в работе Telegram произошел массовый сбой Unsplash

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания неполадок Downdetector.

О сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи сервиса. Более 63% пожаловались на проблемы соединения, 25% наблюдали сбои в работе приложения, у 13% юзеров не получилось отправить сообщение.

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Сервис зарегистрировал более 8,7 тысячи жалоб на работу Telegram в России, на Украине и в Белоруссии. Больше всего жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Киева, Минска, Новосибирска и Казани. Также проблемы наблюдались у пользователей из Севастополя.

Сбой в работе мессенджера наблюдали 24 ноября. Нарушения зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.