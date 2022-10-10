Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram | 360°

Технологии 10 октября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram Downradar: сбой работы в Telegram заметили пользователи на Украине и в России Unsplash

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Утром 10 октября в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом пользователи стали писать в соцсети Twitter.

«Телега люто висит», «Телега лагает» «Телега что-то тормозит страшно», заявили люди. Также о проблемах с мессенжером сообщил Telegram-канала Baza.

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«Приложение заметно сбоит — сообщения приходят с задержкой или вовсе не грузятся», — сказано в публикации издания.

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Также на сбои в работе пожаловались юзеры на сайте Downradar, он фиксирует неполадки на интернет-ресурсах. По данным портала, сообщения поступили преимущественно от россиян, а также с Украины. Всего за последние время зафиксировали свыше 1500 жалоб на работу мессенджера.

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