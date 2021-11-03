Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

Пользователи соцсетей Instagram и Facebook сообщили, что около 21:00 по московскому времени зафиксировали перебои в их работе. Жаловались в основном жители США, России, Канады, Германии и Великобритании.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу сайтов в реальном времени, 60% пользователей Instagram сообщили о проблемах с приложением. О плохой работе веб-сайта рассказал 21%, сообщили о перебоях с подключением к серверу 18%.

Пользователи Facebook в основном (51%) были недовольны работой веб-сайта, плохо загружалось приложение (28%) и не подключался сервер (21%).

Источник фото: скриншот сайта Downdetector.

Накануне был зафиксирован массовый сбой в работе «ВКонтаке». У 53% возникли проблемы с сайтом, у 27% — с приложением, плохо подлючался сервер у 20% жалобщиков.