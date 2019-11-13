Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook

На неполадки в работе Instagram пожаловались пользователи Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. Сбои в работе Facebook зафиксированы по всему миру.

В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой Подробнее

Об этом сообщил сервис, отслеживающий работу самых популярных сетевых ресурсов, Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на работу Instagram поступило из Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России сбои отметили в основном москвичи. У 67% пользователей не загружается новостная лента, 21% с трудом публикуют истории, и еще 11% пользователей недовольны работой самого сайта.

На неполадки в работе Facebook поступили жалобы со всего мира. Чаще всего о них сообщали пользователи США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Великобритании. В России проблемы зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбои в работе новостной лены отметили 73% пользователей, еще 14% на полное отключение соцсети, и 11% на проблемы со входом в аккаунт.