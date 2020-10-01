Сбой случился в работе Альфа-Банка

Большинство пользователей (43%) вообще не могут войти в систему. Четверть всех жалоб — проблемы с платежами со счета. Еще у 25% клиентов банка не работает вообще ничего.

Наибольшее число сообщений о сбое поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Белгорода, Волгограда, Саратова, Казани, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Омска и Новосибирска.

Пресс-служба Альфа-Банка на своей странице в Twitter сообщила, что в курсе неполадок. Специалисты сейчас решают проблему.