Пользователи сообщили о проблемах работы «Википедии»

За последнюю неделю упали многие популярные сервисы и соцсети — некоторые не один раз. В их число вошла «Википедия»: пользователи пожаловались на перебои в работе вечером 7 октября. Об этом сообщил ресурс Downdetector, отслеживающий работу интернет-сервисов.

Первые сообщения о проблемах в работе «Википедии» стали поступать около 19:10 по московскому времени. Подавляющее большинство пользователей сообщили о неполадках в работе веб-сайта (98%). Еще 1% юзеров отметили, что не могут авторизоваться.

Жалобы начали поступать из разных стран, в том числе с Украины, из Белоруссии, Финляндии и России. Больше всего с проблемами столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов, а также в Финляндии.

Массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger произошел вечером 4 октября. Пользователи остались без доступа к аккаунтам почти на семь часов. По данным портала Downdetector, неполадки оказались крупнейшими за всю историю — сервис получил больше 10 миллионов обращений о проблемах от пользователей разных стран.

С проблемами в работе Facebook и Instagram столкнулись и на следующий день. Марк Цукерберг извинился за сбои в работе сервисов. Он подчеркнул, что понимает, насколько они важны для общения людей со всего мира.