Пользователи Samsung пожаловались на неработающую функцию платежей

Пользователи новых смартфонов Samsung рассказали о проблеме с обработкой бесконтактных платежей. В частности, речь идет о флагманской серии Galaxy S21.

На работу устройств пожаловались в Великобритании и Италии, написал портал XDA Developers. Проблемы вызывала встроенная платежная система Samsung Pay. Платежи с помощью POS-терминалов и в Сети не проходят, утверждают пользователи.

Владельцы смартфонов также заявили, что до сих пор не получили ни одного обновления ОС, которое бы смогло исправить ошибки. Специалисты считают, что проблема связана с тем, что на гаджетах неверно выставлен регион.

Например, у британцев значится EUX (European Union), а должен быть BTU. Поэтому функция оплаты может не работать из соображений безопасности.

Один из читателей XDA Developers из Соединенного Королевства рассказал, что местный оператор сотовой связи предоставил ему обновление. После этого смартфон удалось перенастроить и выставить правильный регион. В итоге система Samsung Pay заработала.

Сама компания Samsung пока никак не прокомментировала существующую проблему.