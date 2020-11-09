Пользователи пожаловались на сбой в Telegram

Источник фото: Downdetector

Подобные сообщения начали поступать в 12:58 по московскому времени. Больше все жалоб на то, что невозможно подключиться к Telegram. Еще часть людей говорят о том, что не могут отправлять сообщения.

Источник фото: Downdetector

До этого на работу Telegram жаловались 5 ноября. Тогда проблемы наблюдались в западной части России, Белоруссии, на западе Европы, в Малайзии, а также в Японии и Бразилии. Жители Минска жаловались на трудности с загрузкой изображений и сообщений.