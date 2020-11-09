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    09 ноября 2020, 13:09

    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Пользователи массово стали жаловаться на сбой в работе Telegrаm. Сильнее всего проблемы затронули жителей Москвы, Киева и Минска, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram
    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Подобные сообщения начали поступать в 12:58 по московскому времени. Больше все жалоб на то, что невозможно подключиться к Telegram. Еще часть людей говорят о том, что не могут отправлять сообщения.

    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram | Изображение 2
    Источник фото: Downdetector

    До этого на работу Telegram жаловались 5 ноября. Тогда проблемы наблюдались в западной части России, Белоруссии, на западе Европы, в Малайзии, а также в Японии и Бразилии. Жители Минска жаловались на трудности с загрузкой изображений и сообщений.