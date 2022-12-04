Технологии 04 декабря 2022, 20:44 Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» Brand Analytics: произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте» РИА «Новости»

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Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел вечером, 4 декабря. Это подтверждается сервисом Brand Analytics и жалобами пользователей.

Сайт зарегистрировал уже более 150 жалоб. Жалуются или на полное отсутствие работы соцсети, или на трудности при отправлении и получении личных сообщений. Больше всего претензий поступило в адрес мобильного приложения.

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О проблемах сообщили в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили ТАСС, что часть пользователей могут временно испытывать трудности при использовании приложения, но пообещали, что вскоре все заработает в привычном режиме.

Последний масштабный сбой в работе интернет-сервисов зафиксировали в ночь на 1 декабря. Россияне жаловались не только на «ВКонтакте», но и на нестабильную работу YouTube, Spotify, Rutube и «Одноклассников».