Пользователи пожаловались на сбой сервисов «Яндекс»

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetecor.

Пользователи Сети заявили, что у них проблемы с работой сайта (89%), почты «Яндекса» (8%), а также сервиса «Яндекс.Деньги» (1%).

Источник фото: Downdetector

Больше всего на работу сервиса жаловались в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Как пишут в Теlеgrаm, в приложении «Яндекс.Go» зафиксированы технические неполадки: поменялось формирование цен, некоторые клиенты не могут вызвать машину.

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что специалисты уже работают над устранением неполадок. Об этом сообщил Telegram-канал Rozetked.