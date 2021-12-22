Пользователи пожаловались на сбои работы «ВКонтакте»

Пользователи из разных стран сообщили о проблемах в работе «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Источник фото: Downdetector

На карте сбоев и отчетов сервиса видно, что больше всего проблем зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Также с жалобами обратились жители других российских городов. Сбои произошли и в соседних странах — в том числе в Белоруссии и на Украине.

Первые сообщения о проблемах стали поступать на сайт в районе 23:45 21 декабря. Пользователи сообщали о перебоях в работе веб-сайта (59%), трудностях с приложением соцсети (22%), а также о проблемах с подключением сервера (18%).

В прошлый раз массовый сбой в работе социальной сети произошел днем 2 ноября. В тот раз больше всего отчетов с жалобами поступило от жителей Москвы, Воронежа, Краснодара.