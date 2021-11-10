Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Тинькофф-банка

Клиенты Тинькофф-банка столкнулись со сбоем в работе мобильных сервисов. Большинство пользователей не могут войти в свои аккаунты.

По данным Downdetector, неполадки начались вечером 10 ноября. Не смогли войти в аккаунт 42% пользователей. Еще 38% клиентов банка пожаловались на сбои в работе мобильного банкинга. Также 21% людей заявили о проблемах с входом в интернет Тинькофф.

Больше всего отчетов с жалобами поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Сбои также заметили в других российских городах и за пределами страны.

Источник фото: downdetector.ru

«Однако я сейчас понервничала. Зашла в „Тинькофф-инвестиции“, а там просто исчез брокерский счет и ИИС. Заходит как в первый раз — просит создать новый счет. Вскоре все восстановилось, но моральный вред нанесен», — пожаловалась одна из клиенток банка в Twitter.

В предыдущий раз сбой в работе сервисов Тинькофф-банка зафиксировали в середине июля. Тогда около 64% пользователей не могли войти в систему, а 23% пожаловались на сбой всех сервисов финансовой организации.