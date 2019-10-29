  • Эксперт: пользователи переходят на российские соцсети из-за дискриминации в Facebook

    29 октября 2019, 16:25

    Анастасия Карпеева

    Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова рассказала, что предвзятое отношение западных платформ заставляет пользователей переходить на российские социальные сети. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

    Специалисты Института развития интернета (ИРИ) узнали, что 53% россиян готовы заменить иностранные интернет-платформы на аналогичные российские. Пользователи готовы перейти ради того, чтобы ускорить развитие отечественного рынка и создания новых рабочих мест.

    Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова предположила, что такое стремление связано с тем, что иностранные соцсети стали предвзято относиться к пользователям из России.

    «История с западными платформами и их правилами становится важной для людей, независимо от их возраста. Можно вспомнить о том, как часто в последнее время российских пользователей блокируют на Facebook, часто не объясняя причин, приписывая им какой-то политический экстремизм», — объяснила специалист.

    Анна Федорова отметила, что в последнее время все чаще слышит от пользователей о их желании сменить политизированный Facebook.