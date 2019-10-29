Эксперт: пользователи переходят на российские соцсети из-за дискриминации в Facebook

Специалисты Института развития интернета (ИРИ) узнали, что 53% россиян готовы заменить иностранные интернет-платформы на аналогичные российские. Пользователи готовы перейти ради того, чтобы ускорить развитие отечественного рынка и создания новых рабочих мест.

Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова предположила, что такое стремление связано с тем, что иностранные соцсети стали предвзято относиться к пользователям из России.

«История с западными платформами и их правилами становится важной для людей, независимо от их возраста. Можно вспомнить о том, как часто в последнее время российских пользователей блокируют на Facebook, часто не объясняя причин, приписывая им какой-то политический экстремизм», — объяснила специалист.

Анна Федорова отметила, что в последнее время все чаще слышит от пользователей о их желании сменить политизированный Facebook.