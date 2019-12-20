Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях

По словам одного их собеседников газеты, стоимость аренды составляет от 3 до 300 рублей.

Соцсети блокируют пользователей, которые пользуются такими услугами, но база арендных номеров быстро обновляется.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, используется мобильные емкости операторов нескольких стран. При этом сервисы, судя по ошибкам в англоязычных версиях их страниц, направлены на русскоязычную аудиторию, отметило издание.

Сайты предлагают анонимно зарегистрироваться в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, на платформах Mail.ru и «Яндекс», в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, в сервисах такси Gett и «Ситимобил», на порталах знакомств Badoo и Mamba и на других площадках.