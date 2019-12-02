Пользователи нашли бесплатный способ обновиться до Windows 10

Новая Windows 10X для планшетов и ноутбуков. Слив ОС из Сети Подробнее

По данным информагентства, пользователи Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно перейти на 10-ю версию ОС следующим образом: во время обновления воспользоваться утилитой Media Creation Tool и выбрать опцию «Обновить этот компьютер сейчас».

Этот способ не сработает, если выбрать чистую установку Windows 10 или функцию «Создать установочный комплекс».