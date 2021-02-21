WhatsApp удалит учетные записи, если пользователи не примут новые правила конфиденциальности. Сенатор Алексей Пушков считает, что несогласные с нововведениями найдут альтернативу мессенджеру.

В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал новость об угрозе WhatsApp удалить всех, кто не пример новые правила. Для пользователей установили срок до 15 мая.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на жесткое установление собственных правил игры, это выглядит не как предложение, а как диктат на пути к созданию настоящего „Большого Брата“. Уверен, многие будут искать альтернативу — из чувства протеста», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что WhatsApp решил изменить правила конфиденциальности. Пользователей сначала решили попросить принять новые условия, чтобы пользоваться приложением после 15 мая. Если человек не согласится, то несколько недель он не сможет отправлять сообщения. После блокировки звонков пользователю дадут 120 дней на принятие правил. По истечении этого срока неактивные учетные записи удалят.