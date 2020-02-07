У МТС случился сбой. Не работают звонки и интернет

У МТС что-то сломалось. Пользователи из европейской части России потеряли связь с миром. Они жалуются, что не работают ни звонки, ни интернет.

По данным ресурса Downdetector, пик отчетов о неполадках пришелся на 13:00 по московскому времени.

Источник фото: Downdetector

Чаще всего сообщения о неполадках приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Тулы, Калуги, Ярославля, Смоленска и Краснодара. 76% сбоев связаны с мобильной связью, у 11% не работает интернет. Еще у 11% не работает вообще ничего.

Пользователи МТС жалуются на Downdetector, что не могут оплатить сотовую связь, настроить тариф и узнать остаток трафика. У них постоянно выскакивают ошибки. На страницах в социальных сетях МТС никакой информации о сбое пока нет.

Как сообщили «Ведомостям» в МТС, сеть работает в обычном режиме. Лишь у части абонентов в Москве могли быть минутные проблемы с подключением.