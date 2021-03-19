Пользователи МТС и МГТС пожаловались на сбои

Пользователи МТС и МГТС стали жаловаться на сбои. С самого утра у людей возникали проблемы, а к середине дня сбои участились и усилились, свидетельствуют данные мониторингового сервиса.

Сначала сбои были почти незаметными, однако к 15:00 проблемы участились. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего сбоев у МТС в работе широкополосного интернета — на это 66% жалоб. 19% юзеров испытывают проблемы с мобильным интернетом, а 14% — с мобильной связью.

«Отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд. Сеть работает в обычном режиме», — заявили в пресс-службе МТС.

Жалобы на работу мобильного оператора поступают из крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других. Администраторы МТС призывают «не торопиться с решением о смене оператора» и писать о проблемах. Сотрудники готовы помочь, говорится в Twitter компании.

У МГТС тоже проблемы появились 19 марта. Пользователи жалуются в основном на работу интернета — таких обращений 96%. В плане связи и сбоев в других сервисах МГТС проблем почти не наблюдается. При этом жалобы на сбои поступают только из Москвы. В других городах все сервисы работают штатно.