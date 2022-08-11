Пользователи мобильного приложения Сбера столкнулись со сбоями

Днем 11 августа мобильное приложение Сбера работало с заминкой. Об этом сообщило РИА «Новости» со слов клиентов сервиса банка.

Пользователи сообщили, что у них не получалось зайти в «Сбербанк Онлайн». Приложение просило поменять используемую точку доступа. У части клиентов сервис и вовсе не видел подключение смартфона к Сети.

Спустя небольшой промежуток времени представители банка сообщили изданию, что доступ к приложению полностью восстановлен. Вход был недоступен из-за технических работ.

В конце июля представители банка заявили, что с августа пользователям изменят стоимость оповещений об операциях. Об этом сообщил RT. Тогда в Сбере сообщали, что обновленная стоимость оповещений будет начинаться от 40 рублей в месяц. Конечная цена зависит от типа карты.

Представители банка отметили, что решение об изменении стоимость было принято впервые за 20 лет. Свой шаг они объяснили двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет. Журналисты RТ привели мнения аналитиков. Те заявили, что обновленная стоимость оповещений остается символичной и доступной для клиентов банка.