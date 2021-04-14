Пользователи Mastercard в России смогут платить за товары с помощью брелоков

Платежная система Mastercard, зеленоградский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo запустили в России систему бесконтактной оплаты товаров брелоками, пишет РБК.

К инициативе присоединились Газпромбанк, Альфа-Банк, Татсоцбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк и банк «Открытие». Пользователи карт Mastercard, эмитированных восемью банками, смогут привязать их к брелоку и оплачивать им товары. Помимо этого, с помощью брелока клиенты могут отвязывать старую и привязывать новую карту.

По словам директора ISBC Никиты Кожемякина, через пару месяцев карту можно будет привязать не только к брелоку, но к ремешкам для механических часов и другим предметам. Пользователями таких устройств, как считает Кожемякин, могут стать около 10% владельцев банковских карт Mastercard в России.

На сегодняшний день жители РФ оплачивают безналичными способами более 70% покупок, но пока они используют для этого главным образом банковские карты и смартфоны.