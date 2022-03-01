Пользователи из России сообщили о сбое в работе Instagram

Российские пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе приложения. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Пользователи заявили, что сайты очень медленно или вообще не загружаются. Сложности с работой веб-сайта возникли у 7%, приложение плохо работает у 82%. Некоторые также пожаловались на сложности с доступом к своему профилю.

О проблемах в работе приложения сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и некоторых других российских городов. По данным Downdetector, проблемы с работой Instagram начались около 09:30.

Источник фото: Downdetector

Приложение Instagram предназначено для публикации и оценки фотографий и видео. В 2012 году его приобрела компания Facebook. В 2020 году Instagram был назван одним из наиболее популярных приложений в мире.