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    01 марта 2022, 10:15

    Пользователи из России сообщили о сбое в работе Instagram

    Дарья Смирнова

    Российские пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе приложения. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

    Пользователи заявили, что сайты очень медленно или вообще не загружаются. Сложности с работой веб-сайта возникли у 7%, приложение плохо работает у 82%. Некоторые также пожаловались на сложности с доступом к своему профилю.

    О проблемах в работе приложения сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и некоторых других российских городов. По данным Downdetector, проблемы с работой Instagram начались около 09:30.

    Пользователи из России сообщили о сбое в работе Instagram | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    Приложение Instagram предназначено для публикации и оценки фотографий и видео. В 2012 году его приобрела компания Facebook. В 2020 году Instagram был назван одним из наиболее популярных приложений в мире.