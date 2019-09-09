Пользователи Instagram пожаловались на многочисленные сбои

Во многих странах мира, в том числе на территории России, социальная сеть Instagram работает со сбоями. Люди жалуются на невозможность авторизации и загрузки контента.

В работе «Википедии» произошел сбой Подробнее

По данным портала Downdetector, наибольшее количество сообщений о сбоях поступило от жителей США (Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Миннеаполис и другие города), Бразилии (Бразилиа, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро), Португалии (Порто, Лиссабон).

Пользователи, находящиеся на территории испанских городов Аликанте, Мадрид, Барселона, а также британских Бирмингема, Лондона, Вулвергемптона, также испытывают трудности при работе с приложением.

На территории России сбои наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Сургута, Новосибирска.

Источник фото: скриншот Downdetector

Около 80% пользователей не могут пройти процедуру авторизации. У 15% отправивших данные о сбоях наблюдаются проблемы с загрузкой и просмотром контента. Неполадки обнаружили также пользователи веб-сайта (4% от общего числа жалоб).

«Я удалил инстаграм. Абсолютно надоел своими сбоями и проблемами в работе!» — написал в комментариях на портале Downdetector Олег Фокин.

«Уже неделю не могу нормально выкладывать истории, видео переворачивает и растягивает, а у фотографий гробит качество», — пожаловалась пользовательница Alisa Maryasova.

«Не видна активность подписок. Уже неделю. Невозможно редактировать описание к публикации», — описала свою ситуацию Елена.

В прошлый раз массовый сбой Instagram был зафиксирован 6 сентября.