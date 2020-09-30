30 сентября 2020, 00:18
Пользователи Instagram пожаловались на сбой
Instagram начал работать со сбоями у пользователей в странах Европы и Америки. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Самый крупный сбой произошел у пользователей США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши и Италии.
В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но в общей массе их количество незначительно.
Больше половины пользователей пожаловались на то, что лента новостей плохо загружается. Треть просто не может войти в приложение, а еще часть заявили о проблемах в работе веб-версии сервиса.