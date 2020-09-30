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    30 сентября 2020, 00:18

    Пользователи Instagram пожаловались на сбой

    Анатолий Минкин

    Instagram начал работать со сбоями у пользователей в странах Европы и Америки. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
    Пользователи Instagram пожаловались на сбой | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector.ru/

    Самый крупный сбой произошел у пользователей США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши и Италии.

    В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но в общей массе их количество незначительно.

    Больше половины пользователей пожаловались на то, что лента новостей плохо загружается. Треть просто не может войти в приложение, а еще часть заявили о проблемах в работе веб-версии сервиса.

    Новости SMI.FM