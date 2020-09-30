Пользователи Instagram пожаловались на сбой

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Самый крупный сбой произошел у пользователей США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши и Италии.

В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но в общей массе их количество незначительно.

Больше половины пользователей пожаловались на то, что лента новостей плохо загружается. Треть просто не может войти в приложение, а еще часть заявили о проблемах в работе веб-версии сервиса.