Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои

В некоторых странах перестали работать Facebook и Instagram. На перебои в Facebook в основном жаловались жители США.

Неполадки начались около 15:17 по московскому времени. Об этом говорят данные сайта Downdetector. Он отслеживает сбои в работе крупных интернет-ресурсов.

Если с Fаcebook проблемы возникли у американцев, то с Instagram мучаются жители Европы. В частности, россияне, британцы, испанцы и нидерландцы.

Большинство пользователей (41%) Facebook пожаловались на отключение соцсети, еще 34% — на проблемы с авторизацией, и у 24% возникли трудности с просмотром новостной ленты.

В Instagram в основном трудности также с лентой (60%). Кроме того, есть сбои при авторизации (23%). При этом 16% пожаловались на работу сайта.