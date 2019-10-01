Пользователи Facebook пожаловались на сбой

Социальная сеть Facebook начала сбоить в первый день октября. На нестабильность в ее работе пожаловались не только российские пользователи, но и жители нескольких стран Европы.

Проблемы у Facebook зафиксировал портал Downdetector. Они начались около 05:20 по московскому времени. Сейчас более половины пользователей столкнулись с тем, что их лента новостей не подгружается. Об этом пишут 55%. Еще 24% владельцев аккаунтов социальной сети говорят о том, что сервис в принципе перестал работать. Не могут залогиниться 19%.

Источник фото: Downdetector

О сбое сообщают жители различных штатов США, Германии, Японии, Бразилии и Польши, Аргентины и Швеции. К ним уже присоединились и москвичи, которые не смогли с утра воспользоваться Facebook. Неполадки наблюдаются и в других странах.

В работе Twitter произошел сбой Подробнее

Несколькими днями ранее сбой произошел в работе Twitter. Социальная сеть особенно нестабильно работала в Соединенных Штатах: много жалоб поступало из Нью-Йорка, где завершалась 74-я сессия Генассамблея ООН. Проблемы были в Японии и Великобритании.