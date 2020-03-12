Пользователи антивируса Avast оказались под угрозой

У антивируса Avast нашли слабое место. Проблема связана с JavaScript-движком программы. Уязвимость может оказаться опасной для всех пользователей.

Как написал сайт ZD Net, первым проблему заметил специалист Google Тэвис Орманди. Он считает, что хакеры могли использовать в своих интересах ошибку в компоненте, который проверяет JavaScript-коды на вредоносность перед его выполнением в почтовой программе или браузере.

Орманди отметил, что у движка есть много возможностей для взаимодействия. Их не ограничивает система. Из-за этого уязвимость действительно высока. Киберпреступники могут войти в устройство после того, как отправят на электронную почту жертвы вирусный файл. Антивирус Avast скачает и запустит вредоносный код в своем движке. В этот момент хакер смогут установить вредоносное ПО на гаджете.

Производитель антивируса 4 марта получил информацию об уязвимости, но так ее и не исправил. Компания Avast c 11 марта на время отключила этот компонент. Решающий проблему патч пока не вышел. Когда это произойдет, тоже не известно.

Ранее стало известно, что многие владельцы гаджетов на Android могут стать жертвами хакером. Все из-за того, что миллионы телефонов вовремя не получили обновления безопасности от Google.