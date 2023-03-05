Технологии 05 марта 2023, 12:50 Пользователей WhatsApp предупредили о новом правиле мессенджера WhatsApp анонсировал удаление аккаунтов неактивных пользователей с 6 марта Unsplash

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Мессенджер WhatsApp введет новое правило для своих пользователей с 6 марта. Аккаунты неактивных пользователей удалят безвозвратно. Об этом сообщило издание Primpress.

Мессенджер удалит личные кабинеты пользователей, которые не были активны примерно 120 дней, без права восстановления. Также не сохранится доступ ко всем данным, которые там находились.

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Разработчики пояснили, что эта мера поможет сохранить общий объема памяти и обезопасить данные постоянных пользователей.

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Ранее гендиректор Motive Agency & Production Сергей Житинец раскрыл секретные возможности WhatsApp. Он рассказал, как настроить исчезающие сообщения, индивидуальные фоны и звуковые оповещения.

В середине февраля стало известно, что вторым мессенджером в мире после WhatsApp стал Telegram. Основатель сервиса обмена сообщениями Павел Дуров Дуров подчеркнул, что с каждым годом это отставание сокращается.