Технологии 19 февраля 2023, 04:05 Пользователей Telegram предупредили о росте мошенничества в мессенджере «Известия»: пользователи Telegram столкнутся с резким ростом мошенничества в 2023 году РИА «Новости»

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Злоумышленники начали активно использовать для обзвонов мессенджеры во второй половине 2022 года. На данным момент риски по-прежнему остались высокими, сообщили «Известия».

IT-специалисты считают, что резкий рост мошенничества в 2023 году стоит ожидать именно в Telegram. Это связано с резким ростом его аудитории.

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После массового перехода в Telegram многие пользователи столкнулись с атаками, направленными на кражу учетных записей. Специалист компании Group-IB по информационной безопасности Сергей Золотухин сообщил, что эту сферу афер пока очень сложно выявить.

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«Многие атаки не выходят за рамки личных сообщений. В актуальных мошеннических схемах — к примеру, лжесвидания или распространение вредоносных ссылок — злоумышленники все чаще задействуют Telegram», — сказал он.

Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, эксперт рекомендует выставить в мессенджерах максимальные настройки приватности. Для этого нужно скрыть никнейм и номер телефона, а затем установить двухфакторную аутентификацию, дополнительные коды и пароли. Также лучше игнорировать входящие звонки, поступающих в Telegram с незнакомых номеров.